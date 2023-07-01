Ziyech olmadı, yeni hedef Bernardo Silva!

Al Nassr, sağlık kontrolleri sırasında dizinde tespit edilen sorun nedeniyle transferini iptal ettiği Hakim Ziyech'in alternatifini buldu.



CBS Sports'un haberine göre; Suudi kulübü Al Nassr, Manchester City forması giyen 28 yaşındaki yıldız oyuncu Bernardo Silva için hamlede bulunacak.



Al Nassr'ın, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Portekizli hücum oyuncusu için 70 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edildi.



GUARDIOLA SICAK BAKMIYOR



Haberde ayrıca Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Silva'nın ayrılmasına sıcak bakmadığı vurgulanırken, Al Nassr'ın bu transferde işinin zor olduğu belirtildi.



KUPALARDA BAŞROL OYNADI



Manchester City formasıyla bu sezon kupalara ambargo koyan Bernardo Silva, takımının kupa kazanmasında en önemli başrollerden biriydi.



City formasını 55 kez terleten Silva, 7 gol atarken 8'de asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ