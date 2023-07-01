Ziyech olmadı, yeni hedef Bernardo Silva!

Hakim Ziyech transferinde mutlu sona ulaşamayan Al Nassr, rotasını Bernardo Silva'ya çeviriyor. Suudi ekibi yakın zaman içerisinde Silva için Manchester City'e teklif yapacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Ziyech olmadı, yeni hedef Bernardo Silva!
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01 Temmuz 2023 19:04
Al Nassr, sağlık kontrolleri sırasında dizinde tespit edilen sorun nedeniyle transferini iptal ettiği Hakim Ziyech'in alternatifini buldu. 

CBS Sports'un haberine göre; Suudi kulübü Al Nassr, Manchester City forması giyen 28 yaşındaki yıldız oyuncu Bernardo Silva için hamlede bulunacak. 

Al Nassr'ın, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Portekizli hücum oyuncusu için 70 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edildi. 

GUARDIOLA SICAK BAKMIYOR  

Haberde ayrıca Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Silva'nın ayrılmasına sıcak bakmadığı vurgulanırken, Al Nassr'ın bu transferde işinin zor olduğu belirtildi. 

KUPALARDA BAŞROL OYNADI  

Manchester City formasıyla bu sezon kupalara ambargo koyan Bernardo Silva, takımının kupa kazanmasında en önemli başrollerden biriydi. 

City formasını 55 kez terleten Silva, 7 gol atarken 8'de asist yaptı. 

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