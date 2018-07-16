Hakim Ziyech, Roma'ya transfer olacağı haberlerini yalanladı ve Ajax'ta kalacağını duyurdu.Hollanda basınına konuşan Ziyech, "Ajax'ta olmaktan çok mutluyum. Burada futbol oynamak keyif veriyor. Kulübüme veda falan etmiyorum." ifadelerini kullandı.Dünya Kupası sonrası yaptığı 11 günlük tatilin ardından takımın sezon öncesi hazırlık kampına katılan Ziyech, "Tamamen Ajax'a odaklanmış durumdayım. Transfer için ben kendi isteklerimi söyledim. Bundan sonra benim yapabileceğim bir şey yok. Bundan sonra elimden gelen ne varsa Ajax için sahaya koyacağım. Bugüne kadar hep böyle yaptım." dedi.Faslı yıldız, "Kulüpten ayrılmıyorum. Şampiyonlar Ligi maçlarını oynamak istiyorum. Kafamda hiçbir endişe yok. Buradayım ve Ajax'a odaklanmış durumdayım. O 6 maçın tamamını kazanmak için sahaya çıkacağız." diyerek sözlerini noktaladı.Hakim Ziyech'in bu yaz 30 milyon Euro civarından bir rakamla Roma'ya transfer olacağı ve kariyerini İtalya'da sürdüreceği haberleri çıkmıştı.