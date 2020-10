Ziya Selçuk açıkladı: Okullar açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.



"YÜZ YÜZE EĞİTİME AŞAMALI OLARAK GEÇİYORUZ"



Bakan Selçuk, "Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz açısından da süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan ya da özel gereksinimi olan velilerimizin okulların açılması konusundaki yoğun çağrılarını dikkatle takip ettik. Ailelerimize, bir kez daha gösterdikleri çaba ve sabır nedeniyle teşekkür ediyorum. Okullarımızın ne denli büyük bir toplumsal işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha idrak ettik. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahiptir. Bu hassasiyetle, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz.



Bundan yaklaşık bir ay önce yapmış olduğum açıklamada, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız." ifadelerini kullanmıştım. Bu doğrultuda TRT EBA televizyon kanallarımız ve EBA dijital eğitim platformumuz eşliğinde 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldık.



Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık.



12 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR



Hijyen ve sosyal mesafe standartları ile koruyucu ve önleyici tedbirler eşliğinde okullarımızda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamamızda üçüncü haftadayız. Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için çok şükür ki ikinci aşamaya geçmek için hazırız. İlkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'inci sınıflarımızla, köy okullarımızın tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerimizin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Temennimiz tüm öğrencilerimizle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilmek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilmek.



12 Ekim Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak olan kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Bu konudaki tüm ayrıntıları bu hafta içinde tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için sizlerle daha ayrıntılı olarak paylaşacağız.



"YENİ AŞAMADA İSTEYEN VELİLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERECEK"



"Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir." demiştik. Yeni aşamada da isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacaktır. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak, ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim: velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor, çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimleri yakından takip edilecektir.



Yüz yüze eğitimde okullarımızda hijyen ve sosyal mesafe standartlarımız ile Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri aldık. Denetmenlerimiz okullarımızı denetliyor ve düzenli olarak denetlemeye devam edecekler. Okullarımızda Covid-19 ekipleri oluşturduk. Öğretmenlerimizin Covid-19 eğitimleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbirimizle hazırız. Kaygı duyan velilerimizin ve öğrencilerimizin de sürecin iyi yönetildiğini gördüklerinde aynen ilkokul 1 sınıf velilerinde gördüğümüz gibi rahatlayacaklarına eminim.



Biraz önce ifade ettiğim gibi köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. Köy okullarımız ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılıyor. Mevcut yönetmelikte, öğrenci sayısı az olduğunda öğrenciler taşıma eğitim yoluyla en yakın okula yönlendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, İl Hıfzısıhha Kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Halihazırda başlatmış olduğumuz köy okullarında iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına da hız verdiğimizi de belirtmek isterim" dedi.











Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecimiz ise yüz yüze eğitim ile eş zamanlı olarak devam ediyor. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dijital eğitim platformumuz EBA ise gerek ders anlatımlarının yer aldığı video kütüphanesi, gerek akademik destek bölümü gerekse de canlı sınıf uygulamalarıyla öğrencilerimizin hizmetinde.



12 BİN 84 EBA DESTEK NOKTASI OLUŞTURULDU



Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 12 bin 84 EBA Destek Noktası oluşturduk. EBA Destek Noktalarımızın sayıları hızla artmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kendilerine en yakın noktaya ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden anında ulaşabiliyor.



500 BİN ÖĞRENCİYE TABLET BİLGİSAYAR



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimleri karşılanacak. Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilerek cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.



Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek. Yapılan ayni bilgisayar ve tablet bağışları da peyderpey öğrencilerimize ulaştırılacaktır.



Şu an okullarda görev başında olan, yüz yüze eğitime başlayan, okullardaki Covid-19 ekiplerinde görev alan öğretmenlerimiz salgın sürecinde eğitimi en güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürüyorlar. EBA Destek Noktalarında, mobil EBA araçlarında, EBA TV ders çekimlerinde görev alan, her gün öğrencileriyle canlı ders yapan öğretmenlerimiz uzaktan eğitimi omuzluyorlar.



Meslek lisesi, Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimiz maske ve dezenfektan üretimleriyle bu süreçte ülkemiz için okullarımız için seferber oldular. Anadolu'nun bir köyünde bir öğretmenimiz video hazırlıyor, içerik üretiyor, EBA'ya yüklüyor ve kendi bilgisini binlerce öğrenciye ulaştırıyor. "Burası bizde" diyen öğretmenler, gerçekten bu işe yüreklerini koydukları için "Burası bizde" diyorlar. Öğretmenlerimiz heyecanla öğrencilerini bekliyor. Hepimiz çocuklarımızın eğitimi için buradayız, yan yanayız. İnşallah önümüzdeki hafta tüm ilkokul öğrencilerimizi, ortaokul 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflardaki öğrencilerimizi ve özel eğitim alanındaki öğrencilerimizi hep birlikte karşılayacağız.



Tüm kademelerdeki evlatlarımızı okullarıyla buluşturabilmek gayesindeyiz. Öğretmenlerimizle, okullarımızla, dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız" diye konuştu.