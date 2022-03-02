Ziya Erdal: 'Rakip takım hocası oyuncumuza küfür etti'

Sivasspor'da Ziya Erdal, Fatih Karagümrük'ü Türkiye Kupası'ndan eledikleri maçın ardından konuştu.



Ziya Erdal yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Rakip takım hocası(Volkan Demirel), bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan'a küfür etti. Hocanın, hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışık kalmadı.Maçın sonunda rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncusuna küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş." dedi.



Ayrıca tecrübeli oyuncu, "Bu lig maçından farklıydı, Karagümrük ile iki lig maçı oynadık. Dikkatli oynamamız gerekiyordu. Bunun bilinciyle sahaya çıktık, ilk yarı iki tane net pozisyondan yararlanamadık. İkinci yarı da golü bulduk ve skoru tutmasını bildik. Yanılmıyorsam son dakikalarda bir pozisyon verdik, onun dışında da pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.



"KÜFÜR ETMEDİ"



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, "Volkan hocanın öyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Ben duymadım. Biz teknik direktörlere yakışmaz, hele rakip takım oyuncusu ile muhatap olmak yakışmaz. Ben Volkan Hoca'nın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Böyle bir şey olduysa da üzücüdür" dedi.





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