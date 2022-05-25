Ziya Erdal: 'Kupayı kazanacağımıza inanıyoruz'

Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma arzusunda olduklarını ifade etti.



İşte Ziya Erdal'ın sözleri:



"Anadolu derbisi olacak. Sonunda da bir kupa var. İki taraf da çok heyecanlı. İlhan'ın da dediği gibi ben Sivaslıyım, o Kayserili. Ayrı bir anlam ifade ediyor. Tabii futbolcular için de çok önemli bir maç. biz sezona başlarken kupanın ilk maçından sonuna kadar gideceğimize inanmıştık. Bunu başardık gerçekten. Şimdi yarın son bir adım kaldı. İnşallah o adımı atıp bu kupayı kazanmak istiyoruz. Finalin de İstanbul'da olması ayrıca önemli. Sivaslıların yoğun olarak yaşadığı bir şehir. İnanıyorum ki taraftarlarımız biraz daha fazla olacak. İnşallah bu da bize bir avantaj getirir. Kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Önemli olan dostça, centilmence bir maçın geçmesi. İki şehre de yakışan budur."





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