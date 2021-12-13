Ziya Erdal: "Galatasaray'a izin vermedik"

Sivasspor'da forma giyen Ziya Erdal, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Ziya Erdal: 'Galatasaray'a izin vermedik'
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13 Aralık 2021 22:05
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, kendi sahasında Galatasaray'ı Fajr'ın attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

Mücacelenin ardından kırmızı-beyazlıların sol beki Ziya Erdal, mücadeleye ilişkin görüşlerini aktardı.

Erdal, maçla ilgili, "Galatasaray ne kadar yorgun olsa bile, geniş kadrosu, kaliteli oyuncuları var. Zor olacağını biliyorduk. Galatasaray'a iyi hazırlandık. Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu içeri girerek, bekler pozisyon açıyorlardı. Buna izin vermedik. Çok pozisyon vermedik. Bizim de çok pozisyonumuz yok ama pozisyon vermedik. Gol yemedik, kazandık. Sanırım ligin en az gol yiyen takımlarından biriyiz." ifadelerini kullandı.


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