Zirvedeki Milan'dan kritik puan kaybı

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Milan, deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi.



Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



Mücadelede iki takım da gol pozisyonları yakalarken Torino Milan kalesine 3, Milan ise Torino kalesine 2 şutla maçı tamamladı. Maçın son dakikalarında Milan'ın gol çabaları sonuçsuz kalırken iki takımda 1 puana razı oldu.



Bu sonuçla Milan puanını 68'e yükseltirken 1 maçı eksik Inter'in kazanması halinde ikinci sıraya düşme tehlikesine girdi. Torino ise 39 puana yükseldi.





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