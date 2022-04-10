Zirvedeki Milan'dan kritik puan kaybı

Serie A'nın 32. haftasında lider Milan, deplasmanda Torino'yla 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Zirvedeki Milan'dan kritik puan kaybı
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10 Nisan 2022 23:41
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Milan, deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Mücadelede iki takım da gol pozisyonları yakalarken Torino Milan kalesine 3, Milan ise Torino kalesine 2 şutla maçı tamamladı. Maçın son dakikalarında Milan'ın gol çabaları sonuçsuz kalırken iki takımda 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla Milan puanını 68'e yükseltirken 1 maçı eksik Inter'in kazanması halinde ikinci sıraya düşme tehlikesine girdi. Torino ise 39 puana yükseldi.

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