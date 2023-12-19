Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında Kocaelispor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
Bodrum'un golünü 53. dakikada penaltıdan Kenan Özer, Kocaelispor'un golünü 74. dakikada penaltıdan Daniel Candeias kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 33, Bodrum FK ise 26 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Bodrum'un golünü 53. dakikada penaltıdan Kenan Özer, Kocaelispor'un golünü 74. dakikada penaltıdan Daniel Candeias kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 33, Bodrum FK ise 26 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
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