Zirve yarışında kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında Kocaelispor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zirve yarışında kazanan çıkmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2023 22:10
Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında Kocaelispor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Bodrum'un golünü 53. dakikada penaltıdan Kenan Özer, Kocaelispor'un golünü 74. dakikada penaltıdan Daniel Candeias kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 33, Bodrum FK ise 26 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery