Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinin ilk maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı
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15 Mart 2021 15:03
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlayacak.

İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te Vodafone Park'ta yapılacak.

Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek. 

 


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