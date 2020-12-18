Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.Kura çekiminde konuşan Hamit Altıntop," ifadelerini kullandı.Rüştü Reçber dedeğerlendirmesinde bulundu.Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de tek maç eleme sistemiyle oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FKFenerbahçe-KasımpaşaBeşiktaş-Çaykur RizesporBursaspor-Fraport TAV AntalyasporDemir Grup Sivasspor-Adana DemirsporYeni Malatyaspor-GalatasarayAytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye ErzurumsporTuzlaspor-Medipol Başakşehir