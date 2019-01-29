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Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek

Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor
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29 Ocak 2019 09:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 30 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan 7 takımın yanı sıra Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak rövanş maçının ardından çeyrek final bileti alacak son ekibin de netleşeceği kupada, eşleşmeler belli olacak.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor'un yanı sıra, Galatasaray-Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.

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