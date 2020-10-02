Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde gerçekleştirildi.
Misli.com 3. Lig'den 42 takımın katılacağı 1. eleme turu ile Misli.com 3. Lig'den diğer 25 ekip ve 1. eleme turunu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 ekibin yer alacağı 2. eleme turu kuralarının çekimine, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim'de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.
Kupada 1 ve 2. tur eşleşmeleri şöyle:
1. tur
Şile Yıldızspor-Modafen
Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy
Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor
1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor
Tekirdağspor-Bayrampaşa
Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor
Bergama Belediyespor-Manisaspor
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor
Altındağspor-Çankaya FK
Tokatspor-Erbaaspor
Çarşambaspor-Yozgatspor 1959
52 Orduspor-Arhavispor
Fatsa Belediyespor-Yomraspor
Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi
Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor
Kozanspor-Kahta 02 Spor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor
İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor
İskenderun FK-Payasspor
Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor
Isparta 32 Spor-Kemerspor 2003
2. tur
Çatalspor-Şile Yıldızspor/Modafen
Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor
Tekirdağspor/Bayrampaşa-Silivrispor
Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor/Halide Edip Adıvarspor
Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor/Çengelköy
Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor-Darıca Gençlerbirliği
Karşıyaka-Bergama Belediyespor/Manisaspor
Bucaspor 1928-Somaspor
Belediye Derincespor-Altındağspor/Çankaya FK
Kırıkkale Büyük Anadoluspor/Gölcükspor-Düzcespor
Tokatspor/Erbaaspor-Çarşambaspor/Yozgatspor 1959
Ağrı 1970 Spor-52 Orduspor/Arhavispor
1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor
Ofspor-Fatsa Belediyespor/Yomraspor
Elazığ Karakoçan FK/Batman Petrolspor-Diyarbekirspor
Cizrespor-Mardin Fosfatspor/Siirt İl Özel İdaresi
Nevşehir Belediyespor-Kozanspor/Kahta 02 Spor
68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor/Adıyaman 1954 Spor
Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor
İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor-İskenderun FK/Payasspor
Muğlaspor-Kızılcabölükspor
Fethiyespor-Nazilli Belediyespor
Isparta 32 Spor/Kemerspor 2003-Alanya Kestelspor/Karaman Belediyespor
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde gerçekleştirildi.
Misli.com 3. Lig'den 42 takımın katılacağı 1. eleme turu ile Misli.com 3. Lig'den diğer 25 ekip ve 1. eleme turunu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 ekibin yer alacağı 2. eleme turu kuralarının çekimine, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim'de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.
Kupada 1 ve 2. tur eşleşmeleri şöyle:
1. tur
Şile Yıldızspor-Modafen
Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy
Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor
1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor
Tekirdağspor-Bayrampaşa
Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor
Bergama Belediyespor-Manisaspor
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor
Altındağspor-Çankaya FK
Tokatspor-Erbaaspor
Çarşambaspor-Yozgatspor 1959
52 Orduspor-Arhavispor
Fatsa Belediyespor-Yomraspor
Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi
Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor
Kozanspor-Kahta 02 Spor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor
İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor
İskenderun FK-Payasspor
Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor
Isparta 32 Spor-Kemerspor 2003
2. tur
Çatalspor-Şile Yıldızspor/Modafen
Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor
Tekirdağspor/Bayrampaşa-Silivrispor
Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor/Halide Edip Adıvarspor
Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor/Çengelköy
Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor-Darıca Gençlerbirliği
Karşıyaka-Bergama Belediyespor/Manisaspor
Bucaspor 1928-Somaspor
Belediye Derincespor-Altındağspor/Çankaya FK
Kırıkkale Büyük Anadoluspor/Gölcükspor-Düzcespor
Tokatspor/Erbaaspor-Çarşambaspor/Yozgatspor 1959
Ağrı 1970 Spor-52 Orduspor/Arhavispor
1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor
Ofspor-Fatsa Belediyespor/Yomraspor
Elazığ Karakoçan FK/Batman Petrolspor-Diyarbekirspor
Cizrespor-Mardin Fosfatspor/Siirt İl Özel İdaresi
Nevşehir Belediyespor-Kozanspor/Kahta 02 Spor
68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor/Adıyaman 1954 Spor
Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor
İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor-İskenderun FK/Payasspor
Muğlaspor-Kızılcabölükspor
Fethiyespor-Nazilli Belediyespor
Isparta 32 Spor/Kemerspor 2003-Alanya Kestelspor/Karaman Belediyespor