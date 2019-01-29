Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ve çevrek finalistler

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Hatayspor, Kasımpaşa A.Ş., Trabzonspor A.Ş., Ümraniyespor ve Galatasaray AŞ. kulüpleri katılacak.
Kura çekimini Sporx'in tüm platformlarından ve sosyal medya hesaplarından anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.
SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
Galatasaray
Trabzonspor
Göztepe
Kasımpaşa
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Yeni Malatyaspor
Akhisarspor
Hatayspor,
Ümraniyespor
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Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Hatayspor, Kasımpaşa A.Ş., Trabzonspor A.Ş., Ümraniyespor ve Galatasaray AŞ. kulüpleri katılacak.
Kura çekimini Sporx'in tüm platformlarından ve sosyal medya hesaplarından anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.
SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
Galatasaray
Trabzonspor
Göztepe
Kasımpaşa
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Yeni Malatyaspor
Akhisarspor
Hatayspor,
Ümraniyespor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın