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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde 6 Şubat Çarşamba günü yapılacak 2 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu

Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
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05 Şubat 2019 10:45
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 2 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 6 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Arda Kardeşler

20.30 Galatasaray-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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