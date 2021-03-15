Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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15 Mart 2021 15:36
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre yarı finalde düdük çalacak hakemler şunlar:

16 Mart Salı:

20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

17 Mart Çarşamba:

20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu



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