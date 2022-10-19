Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu bugün oynanan maçlarlar devam etti. İşte sonuçlar ve tur atlayan ekipler...
23 Elazığ Futbol Kulübü, Kırklarelispor, Göztepe, Nazilli Belediyespor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Adanaspor, Belediye Kütahyaspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Ofspor, Uşak Spor, 1928 Bucaspor, Altınordu, Keçiörengücü ve Boluspor adını bir üst tura yazdırdı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Van Spor FK 2 - 3 23 Elazığ Futbol Kulübü
Kırklarelispor 2 - 0 52 Orduspor FK
Göztepe 2 - 0 Karaköprü Belediyespor
Nazilli Belediyespor 2 - 1 Arnavutköy Belediye
Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1 - 0 İskenderunspor A.Ş.
Adanaspor 1 - 0 Orduspor 1967 SK
24Erzincanspor 0 - 1 Belediye Kütahyaspor
Şanlıurfaspor 3 - 0 Karaman Futbol Kulübü
Denizlispor 2 - 1 Ayvalıkgücü Belediyespor
Çorum FK 1 - 1 Esenler Erokspor (Penaltılar 3-4)
Etimesgut Belediyespor 2 - 0 68 Aksaray Belediyespor
Balıkesirspor 0 - 1 Ofspor
Uşak Spor 4 - 2 Gümüşhanespor
1928 Bucaspor 3 - 0 Artvin Hopaspor
Altınordu 5 - 0 Sapanca Gençlikspor
Keçiörengücü 4 - 1 Diyarbekir Spor
Boluspor 1 - 0 Fethiyespor
NOT: Koyu yazılan ekipler adını bir üst tura yazdırdı.
23 Elazığ Futbol Kulübü, Kırklarelispor, Göztepe, Nazilli Belediyespor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Adanaspor, Belediye Kütahyaspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Ofspor, Uşak Spor, 1928 Bucaspor, Altınordu, Keçiörengücü ve Boluspor adını bir üst tura yazdırdı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Van Spor FK 2 - 3 23 Elazığ Futbol Kulübü
Kırklarelispor 2 - 0 52 Orduspor FK
Göztepe 2 - 0 Karaköprü Belediyespor
Nazilli Belediyespor 2 - 1 Arnavutköy Belediye
Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1 - 0 İskenderunspor A.Ş.
Adanaspor 1 - 0 Orduspor 1967 SK
24Erzincanspor 0 - 1 Belediye Kütahyaspor
Şanlıurfaspor 3 - 0 Karaman Futbol Kulübü
Denizlispor 2 - 1 Ayvalıkgücü Belediyespor
Çorum FK 1 - 1 Esenler Erokspor (Penaltılar 3-4)
Etimesgut Belediyespor 2 - 0 68 Aksaray Belediyespor
Balıkesirspor 0 - 1 Ofspor
Uşak Spor 4 - 2 Gümüşhanespor
1928 Bucaspor 3 - 0 Artvin Hopaspor
Altınordu 5 - 0 Sapanca Gençlikspor
Keçiörengücü 4 - 1 Diyarbekir Spor
Boluspor 1 - 0 Fethiyespor
NOT: Koyu yazılan ekipler adını bir üst tura yazdırdı.
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