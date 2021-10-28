Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti.
Tek maç eleme usulüne göre 13.00, 14.00 ve 15.30'da oynanan maçlarda tur atlayan takımlar belli oldu.
İşte alınan sonuçlar:
Ümraniyespor 3-1 Kahramanmaraşspor (Uzatma)
Altınordu 5-3 Tepecikspor (Uzatma)
Gençlerbirliği 3-1 Pendikspor
Tuzlaspor 0-1 68 Aksaray Belediyespor
Sakaryaspor 2-1 Karaköprü Belediyespor
Tek maç eleme usulüne göre 13.00, 14.00 ve 15.30'da oynanan maçlarda tur atlayan takımlar belli oldu.
İşte alınan sonuçlar:
Ümraniyespor 3-1 Kahramanmaraşspor (Uzatma)
Altınordu 5-3 Tepecikspor (Uzatma)
Gençlerbirliği 3-1 Pendikspor
Tuzlaspor 0-1 68 Aksaray Belediyespor
Sakaryaspor 2-1 Karaköprü Belediyespor