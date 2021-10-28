Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan oynanan maçlarla devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu
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28 Ekim 2021 18:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Tek maç eleme usulüne göre 13.00, 14.00 ve 15.30'da oynanan maçlarda tur atlayan takımlar belli oldu.

İşte alınan sonuçlar:

Ümraniyespor 3-1 Kahramanmaraşspor (Uzatma)
Altınordu 5-3 Tepecikspor (Uzatma)
Gençlerbirliği 3-1 Pendikspor
Tuzlaspor 0-1 68 Aksaray Belediyespor
Sakaryaspor 2-1 Karaköprü Belediyespor


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