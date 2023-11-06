Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları 7 Kasım Salı günü çekilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor
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06 Kasım 2023 14:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi salı günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

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