Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu bugün oynanan 5 maçla tamamlandı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-2
Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959: 3-1
Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2-0
1074 Çankırıspor-Boyabat 1868: 0-4
Çatalcaspor-Edirnespor: 4-1
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-2
Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959: 3-1
Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2-0
1074 Çankırıspor-Boyabat 1868: 0-4
Çatalcaspor-Edirnespor: 4-1
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