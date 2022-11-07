Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada 8 Kasım Salı, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları şu hakemler yönetecek:



8 Kasım Salı:



13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: Alper Akarsu



14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere



14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor: İlker Yasin Avcı



15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu



17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç



19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: Emre Kargın



21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın



9 Kasım Çarşamba:



13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor: Ayberk Demirbaş



13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor: Yiğit Arslan



13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor: Burak Pakkan



14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK: Demokrat Özgür Güneş



14.00 Altınordu-Bodrumspor: Ozan Ergün



14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor: Feridun Daldaş



14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu: Erdem Mertoğlu



14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare: Safa Yılmaz



14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor: Lütfullah Aslan



15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Onur Özütoprak



17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: Oğuzhan Aksu



19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor: Turgut Doman



10 Kasım Perşembe:



13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor: Murat Erdoğan



14.00 Tuzlaspor-Isparta 32: Süleyman Bahadır



14.00 Göztepe-Bucaspor 1928: Gürcan Hasova



15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor: Burak Olcar



17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor: Ali Yılmaz



19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol: Burak Şeker



21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor: Yasin Kol





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