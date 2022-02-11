Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları
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11 Şubat 2022 14:58
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kuraları çekildi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - FTA Antalyaspor
DG Sivasspor - VF Karagümrük
A. Alanyaspor - Gaziantep FK
Beşiktaş - Y. Kayserispor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor / Antalyaspor - Beşiktaş / Y. Kayserispor
Alanyaspor / Gaziantep - Sivaspor / Karagümrük

ÇEYREK FİNALLER TEK, YARI FİNALLER ÇİFT MAÇ

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.



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