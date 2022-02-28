Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları hafta içinde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
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28 Şubat 2022 13:45
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları hafta içinde oynanacak.

Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor 1 Mart Salı günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

1 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

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