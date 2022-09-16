Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, kura çekimiyle belirlendi.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı.



Kupada 2. tur müsabakaları, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.



Toplam 58 takımın yer aldığı kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:



İnegölspor-BC Group Ağrı 1970



Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdaresi



Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor



Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor



Kırşehir FK-Kilis Belediyespor



Ankaraspor-Kepez Belediyespor



Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor



Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor



Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor



Serik Beldiyespor-1954 Kelkit Belediyespor



Şanlıurfaspor-Karşıyaka



Niğde Anadolu FK-Yomraspor



Belediye Derincespor-Amasyaspor FK



Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945



Ankara Demirspor-Karaman FK



Adıyaman FK-Bartınspor



Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK



GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor



Uşakspor-Malatya Arguvanspor



Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler



Hes İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor



Somaspor-Efeler 09 Spor FK



Bursaspor-Boyabat 1868



1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor



Kuşadasıspor-Bulvarspor



Menemen FK-Bigaspor



Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor



Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor



Diyarbekirspor-Kars 36





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