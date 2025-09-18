Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları devam etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi, 9 maçla devam etti.
Karşılaşmaların ardından Özbelsan Sivasspor, 12 Bingölspor, Yalova FK 77, Menemen FK, 1926 Bulancakspor, Orduspor 1967, Bursa Yıldırım SK, Aliağa Futbol, Niğde Belediyespor üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:
Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK: 2-1
Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor: 2-3
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77: 1-2
Menemen FK-Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri: 2-1
Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor: 0-2
Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 2-1
Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK: 0-1
Bornova 1877 Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol: 0-6
Niğde Belediyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 3-1
