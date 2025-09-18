17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları devam etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi, 9 maçla devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları devam etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi, 9 maçla devam etti.

Karşılaşmaların ardından Özbelsan Sivasspor, 12 Bingölspor, Yalova FK 77, Menemen FK, 1926 Bulancakspor, Orduspor 1967, Bursa Yıldırım SK, Aliağa Futbol, Niğde Belediyespor üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:


Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK: 2-1

Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor: 2-3

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77: 1-2

Menemen FK-Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri: 2-1

Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor: 0-2

Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 2-1

Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK: 0-1

Bornova 1877 Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol: 0-6

Niğde Belediyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 3-1

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
