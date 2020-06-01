Ziraat destek Kredi başvuru ekranı - 1 Haziran 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan yeni paket sonrası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank beklenen tarihi kredi paketini açıkladı. Normalleşme süreciyle birlikte kamu bankalarının faiz indirimi gerçekleştirmesi, konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çeken pek çok vatandaşın aklına yapılandırma olup olmadığı sorusunu getirdi. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için kredi yapılandırma süreci olacak mı? İşte, kamu bankaları kapsamında vatandaşların araştırdığı kredi yapılandırma konusu hakkında bazı bilgilerKamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.





Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.





Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.





Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.



KREDİ YAPILANDIRMA VE ÖDEME TABLOLARI





Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:





Kredi Tutarı (TL)



Kredi Vadesi (Ay)



Taksit Tutarı (TL)



Toplam Geri Ödeme (TL)



100.000



12+168=180



1.019



171.184











Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:





Kredi Tutarı (TL)



Kredi Vadesi (Ay)



Taksit Tutarı (TL)



Toplam Geri Ödeme (TL)



100.000



180



937



168.709





İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.





Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:





Kredi Tutarı (TL)



Kredi Vadesi (Ay)



Taksit Tutarı (TL)



Toplam Geri Ödeme (TL)



100.000



12+168=180



1.095



183.925





Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:





Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 180 1.007 181.285

Taşıt kredi paketi





Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.





İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.





Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.





Binek otomobil örnek ödeme tablosu şöyle:





Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 50.000 6+54=60 1.253 67.647

Ticari taşıt örnek ödeme tablosu şöyle:





Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 50.000 6+54=60 1.223 66.043

Sosyal hayatı destek paketi





Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.





Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.





Firma katkı paylı tüketici kredisi örnek ödeme tablosu şöyle:





Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 10.000 6+6=12 1.771 10.628 10.000 6+30=36 382 11.452 10.000 6+54=60 228 12.316

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.





Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.





Faturalı tüketici kredisi örnek ödeme tablosu şöyle:





Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 10.000 6+6=12 1.823 10.938 10.000 6+30=36 406 12.188 10.000 6+54=60 251 13.529







Tatil destek kredi paketi





Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.





Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.





Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.





Örnek ödeme tablosu şöyle:





Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 10.000 6+30=36 421 11.789







Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkanı sağlanacak.





Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.





Tatil destek kredi paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.



KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA SON DAKİKA GELİŞMESİ NELER

KREDİ YAPILANDIRMASI OLACAK MI?



Açıklanan paketi canlı yayında değerlendiren Analiz Sentez programında 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir ile Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu yapmış oldukları değerlendirmede kredi yapılandırma konusuna da değindi. Kartoğlu yapmış olduğu açıklamasında "Bu 0.99 faizle konut kredisi yapılandırmaları da kapsar heralde. Şu ana kadar konut almış olan ve en son yapılandırma yapan kişileri de kapsar. Bu paket ile 0.74 faizle yapılandırma imkanı da sunar" değerlendirmesinde bulundu. Sadi Özdemir ise yapmış olduğu değerlendirmesinde "Şu anda paketin içeriğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak yapılandırma konusunda mutlaka konut kredisi sözleşmesinde mortgage ibaresinin yer alması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİ İLE

VATANDAŞ KREDİ BORCUNU ÖDEMEKTE ZORLANIYOR

YAPILANDIRMA DESTEĞİ BEKLİYOR!



Konu hakkında yapılan değerlendirmeler gözleri kredi yapılandırma müjdesine çevirirken özellikle de korana virüs salgını sonrasında vatandaşın yapılandırma talebi gündeme gelmişti. Hatırlanacağı üzere 3 devlet bankası daha önce 0.99 faiz oranı ile konut kredisi seferberliği başlatmış, gelen yoğun talep üzerine bu faiz oranı ile konut kredisi yapılandırma desteği sağlamıştı. Düşen faiz oranı sonrası kredi yapılandırma müjdesi bekleniyor.



Kredi Yapılandırma



Kredi yapılandırma, kredi borcunuzu ödediğiniz sırada bankanın sunduğu farklı faiz oranı ile kalan borcunuzun yeniden hesaplanması demektir. Kredi yapılandırma ile hem daha düşük bir faiz oranı ile borcunuzu yapılandırabilir hem de vadeyi uzatabilirsiniz. Bankaların sunduğu yapılandırma faiz oranı, güncel faiz oranlarından ayrı olarak belirlenmektedir. Bankanızdan yapılandırma faizini öğrenerek sitemizde yer alan yapılandırma hesaplama aracından kredinizi yeniden hesaplayabilirsiniz.



Kredi Yapılandırma Nasıl Yapılır?



Kredi yapılandırma işlemi banka tarafından yapılır. Kredinizi yapılandırmak için krediyi aldığınız banka ile birebir iletişim kurmanız gerekir. Krediniz yapılandırılırken yapılandırma faiz oranları dikkate alınır. Bu faiz oranları güncel faiz oranlarından ayrı olarak belirlenir ve her zaman avantajlı olmayabilir. 90 günlük ödeme gecikmesinin ardından bankanın teklifi ile yapılandırma yapabileceğiniz gibi vade sayınızı uzatmak ve taksitleri azaltmak için de bankanızdan kredi borcu yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.



Kredi Yeniden Yapılandırmada Dikkat Edilmesi Gerekenler



Kredi yeniden yapılandırma işlemi yaparken en çok dikkat etmeniz gereken şey faiz oranı. Yapılandırma faiz oranı bankanın sunduğu güncel tabela faiz oranından farklıdır. Borcunuzu yapılandırma kararı aldığınızda öncelikle bankanızın sunduğu güncel yapılandırma faiz oranını öğrenmenizi tavsiye ederiz.



Konut Kredisi Yapılandırma



Konut kredisi yapılandırma, yapılandırma işlemleri arasında en çok tercih edilen. Bunun nedeni yüksek aylık taksitler ve uzun vadeler. Konut kredisi aldıktan sonra eğer aylık taksitlerinizi ödemekte zorluk çekerseniz bankanızla iletişim kurarark konut kredisi yeniden yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Böyle bir durumda borcunuz güncel yapılandırma faiz oranına göre yeniden hesaplanacaktır. Bu hesaplamanın neticesinde vadeniz uzayarak aylık taksitleriniz azalacaktır.



İhtiyaç Kredisi Yeniden Yapılandırma



İhtiyaç kredisi yeniden yapılandırması için bankanızla iletişim kurabilirsiniz. İhtiyaç kredisi yapılandırması ile ödemekte zorluk çektiğiniz kredi borcunuzun aylık taksit tutarını azaltabilirsiniz. İhtiyaç kredilerinde yeniden yapılandırma işlemi genellikle yasal takibe girmemek için tercih ediliyor. 90 günlük ödeme gecikmesi yasal takibe neden oluyor. Ödemenizi geciktirmek yerine kredinizi yapılandırarak yasal takibe girmenin önüne geçebilirsiniz.



Taşıt Kredisi Yeniden Yapılandırma



Taşıt kredisi yeniden yapılandırma işlemi, kredinin vadesini uzatıp aylık taksidini düşürmek isteyenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Taşıt kredisi de tıpkı konut kredisi gibi yüksek tutarlı bir kredi ürünü olduğundan ödemeler konusunda bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Böyle bir durumda yasal takibe girmemek için bankanızdan yapılandırma talep ederek ödeme









ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Müşteri İletişim Merkezi. 444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.

HALK BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ Türkiye Halk Bankası A.Ş., kısaca Halkbank, Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan ve 1938'de faaliyete geçen bir kamu bankasıdır. 128.480 milyon ₺ aktif büyüklüğü ile dünyanın en büyük 159. bankasıdır. VAKIFBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ Müşteri hizmetleri: 0850 222 0400



Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ya da kısaca VakıfBank, 1954 yılında kurulmuş, Türkiye Bankalar Birliği'nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından en büyük 7. bankasıdır. Vikipedi Müşteri hizmetleri:





0850 222 0724

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.



FAİZİ % 0.49 OLACAK



Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.





BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?



Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.



GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?



5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.





7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.



10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?



Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.



KİMLER YARARLANAMAYACAK?



Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.







Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek. YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ



Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak.



Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek.



Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.



Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.