Ziraat Bankkart'ın CEV Challenge Kupası yarı finalinde konuğu Lvi Prag

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanşında 3 Mart Çarşamba günü Çekya'nın Lvi Prag takımını konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart'ın CEV Challenge Kupası yarı finalinde konuğu Lvi Prag
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02 Mart 2021 14:59
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanşında 3 Mart Çarşamba günü Çekya'nın Lvi Prag takımını ağırlayacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Ziraat Bankkart, rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kaybetmişti.

Ankara'daki karşılaşmayı Ziraat Bankkart, 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda altın set kuralı devreye girecek. Maçın bitiminden hemen sonra oynanacak altın seti kazanan ekip finale yükselecek.



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