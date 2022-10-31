Ziraat Bankkart, zorlandı ama kazandı!

AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta son maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, zorlandı ama kazandı!
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30 Ekim 2022 21:07
AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta son maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup oldu.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışçıoğlu

Arkas Spor: Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enis Ali Ay, Enes Atlı, Hoag, Perez)

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın)

Setler: 26-24, 20-25, 21-25, 25-17, 14-16

Süre: 140 dakika (30, 29, 30, 26, 25)

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