Ziraat Bankkart, zorlandı ama kazandı!

AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta son maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Arkas Spor: Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enis Ali Ay, Enes Atlı, Hoag, Perez)
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın)
Setler: 26-24, 20-25, 21-25, 25-17, 14-16
Süre: 140 dakika (30, 29, 30, 26, 25)
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Arkas Spor: Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enis Ali Ay, Enes Atlı, Hoag, Perez)
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın)
Setler: 26-24, 20-25, 21-25, 25-17, 14-16
Süre: 140 dakika (30, 29, 30, 26, 25)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ