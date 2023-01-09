Ziraat Bankkart, umudu sürdürme peşinde

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 11 Ocak Çarşamba günü Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren'i ağırlayacağı CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



Rakibine Almanya'da 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, sahasında hata yapmayarak, gruptan çıkma ümitlerini sürdürmek istiyor.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart'ın Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat, gruptan çıkma adına son derece önemli iki maç oynayacaklarını belirterek, "İki maçımızı da mutlak kazanmamız gerekiyor. Rakiplerimizi yenecek güce sahibiz. Her iki müsabakayı taraftarımız karşısında, Ankara'da oynayacağız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım gruptan çıkıp bir üst turda mücadele etme hakkını elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Başkent temsilcisinin gruptan çıkabilmesi için kalan iki maçını 3-0 veya 3-1'lik skorlarla kazanması, Slovenya temsilcisi ACH Volley Ljubljana'nın Perugia ile oynanacak maçı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi gerekiyor.





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