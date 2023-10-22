Ziraat Bankkart'tan evinde net galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Ziraat Bankkart evinde Arkas Spor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart'tan evinde net galibiyet
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22 Ekim 2023 18:15
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Halit Kurtuluş, Grozer, Mirza Lagumdzija, Emir Kaan Öztürk (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Efe Ramazan Mandıracı, Burutay Subaşı, Canham, Emre Çevik)

Setler: 25-21, 26-24, 25-19

Süre: 78 dakika (23, 28, 27)

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