Ziraat Bankkart'ta takımın 'enerjisi'ne inanılıyor

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son maçında 25 Ocak Çarşamba günü Slovenya temsilcisi ACH Volley'i ağırlayacak Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, "Geçen hafta zor bir maçtan güzel bir sonuç almanın pozitif enerjisi içerisindeyiz. Bu enerji bize yarın da yardım edecektir." dedi.



Kavaz, yarın saat 20.00'de Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Geçen hafta sahalarında Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren'i 3-0 mağlup ettiklerini hatırlatan Kavaz, Slovenya temsilcisi ACH Volley karşısında grubun en önemli maçına çıkacaklarını ifade etti.



ACH Volley karşısında galip gelmeleri gerektiğini belirten Kavaz, "Geçen hafta zor bir maçtan güzel bir sonuç almanın pozitif enerjisi içerisindeyiz. Bu enerji bize yarın da yardım edecektir. Oynaması stresli ama keyifli bir maç bizi bekliyor. Bu stres anını yönetmesini çok iyi bilen bir oyuncu grubumuz var. Dolayısıyla bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



- "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildiğimizde neler yapabildiğimizi çok iyi biliyoruz"



Mustafa Kavaz, grubu ikinci bitirmeleri halinde çeyrek finale yükselmek için play-off maçı oynamaya hak kazanacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildiğimizde neler yapabildiğimizi çok iyi biliyoruz. Yarın sahaya iyi performanslarımızdan birini yansıtabilirsek, grubu ikinci bitirebileceğimiz sonucuna ulaşabileceğimizi düşünüyorum. İlerleyen aşamalar için konuşmak şu an erken. Öncelikle bu maçtan galibiyetle ayrılarak bir sonraki seviyeyi oynamayı hedefliyoruz. Bütün taraftarlarımızı her zamanki gibi bize destek olmaları için maça bekliyoruz."





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