Ziraat Bankkart'ta hedef yeniden şampiyonluk

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde son üç sezonu zirvede tamamlayan Ziraat Bankkart'ın üst üste 2 şampiyonluk yaşayan başantrenörü Mustafa Kavaz, "Şampiyonluk bir sonraki sezon için farklı bir sorumluluk ve yük getirir." dedi.



Başantrenör Mustafa Kavaz ile kırmızı-beyazlı ekibin mutlu sona ulaştığı son 2 sezonda kaptanlığını yapan tecrübeli voleybolcu Arslan Ekşi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Zorlu ve güzel bir sezonu mutlu ve başarılı şekilde geride bıraktıklarını ifade eden Mustafa Kavaz, "Üç sene üst üste üç şampiyonluk sevinci yaşadık. Ancak bunlar yaşandı ve geride kaldı. Yaşanan her şampiyonluk bir sonraki sezonlar için farklı bir sorumluluk ve yük getirir. Hedefleri her zaman çok yukarıda bir kulüp olarak bu sorumlukları hissetmek ve bu duygularla mücadele etmeyi bilmek gerekir." diye konuştu.



Sezon öncesinde hazırlık dönemine eksik kadrolarına altyapıdan kattıkları genç oyuncularla başladıklarını anlatan Kavaz, "Bu süreçte genç oyuncularımızın seviyesini arttırmaya çalışırken A takım oyuncularımızı da en iyi şekilde sezona başlamaları için hazırladık." dedi.



Çalışmalarına yeni sezona "tamamen odaklanmış" devam ettiklerini aktaran Kavaz, şunları söyledi:



"Milli takımların yoğun maç temposunun ardından takımımızın bir araya gelmesi biraz zaman aldı. Sezonun başlamasına sayılı günler kala takımımızı optimal şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Takımımız genç, yetenekli ve tecrübeli oyuncuların bir arada olduğu bir grup. Uzun ve yoğun sezonda bu kadro yapılanmasının bize fayda sağlayacağı inancındayız. Takımların kadrolarını güçlendirdiği, büyük hedefler koyduğu bir sezon bizleri bekliyor. Zaman zaman çok sert, seyir zevki yüksek maçlar oynayacağımızın farkında ve bilincindeyiz."



Ziraat Bankkart'ın son 3 sezon olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğine dikkati çeken Kavaz, "Zor bir gruptayız ancak bizim de gücümüz ortada. Maç takvimimin yoğunluğundan her maça ayrı ayrı odaklanmamız gerekli. Kadromuzdaki oyuncularımızda bu süreci en iyi şekilde yönetebilecek tecrübeye sahip." ifadelerini kullandı.



Ekşi: "Üst üste üç şampiyonluk kolay kolay kazanılmıyor."



Başkent ekibinin mutlu sona ulaştığı son 3 sezonun 2'sinde kaptanlığını yapan tecrübeli voleybolcu Arslan Ekşi, şampiyonlukların kolay kazanılmadığına vurgu yaptı.



Başkentin mavi-beyazlı temsilcisi Halkbank'ın "favori" gösterildiği geçen sezonda şampiyon olmalarının anlamının büyük olduğunu dile getiren Ekşi, şöyle devam etti:



"Geçen sezonu şampiyonlukla kapatmanın mutluluğu tartışılmaz çünkü çok zor bir sezondu bizim için. Halkbank'ın favori gözüktüğü sezonda kazanılan şampiyonluğun bizler için çok büyük anlamı var. Üst üste üç şampiyonluk kolay kolay kazanılmıyor. Bunu başardığımız için çok mutluyuz."



"Çok sert bir sezon bizi bekliyor." ifadesini kullanan Arslan Ekşi, "Maçların çok sert ve zor geçeceğini düşünüyorum. Ama takımımızın bu sezon daha güçlü olduğunu söylemek gerekiyor. Takım oyununu sahaya yansıtıp sezon başından sonuna kadar çok iyi çalışıp tekrar şampiyon olmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.