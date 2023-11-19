Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0'la geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0'la geçti
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19 Kasım 2023 22:09
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Salon: Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Yasin İlhan

Ziraat Bankkart: Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar)

Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Petric, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Yiğit Savaş Kaplan, Sharifi, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sercan Yüksel Bıdak, Doğan Karakoç)

Setler: 25-16, 25-13, 25-21

Süre: 72 dakika (21, 25, 26)

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