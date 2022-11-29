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Ziraat Bankkart, Slovenya deplasmanında

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, 30 Kasım Çarşamba günü Slovenya'nın ACH Volley Ljubljana takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Slovenya deplasmanında
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29 Kasım 2022 14:09
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovenya'nın ACH Volley Ljubljana takımıyla karşılaşacak.

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovenya'nın ACH Volley Ljubljana takımıyla karşılaşacak.

Ljubljana kentindeki Sportna Dvorana Tivoli'de oynanacak E Grubu karşılaşması, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn) ile Salvis Kurtiss (Letonya) hakem ikilisi yönetecek.

Başkent temsilcisi, grupta oynadığı ilk iki maçında İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına ve Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren'e 3-1'lık skorlarla mağlup oldu.

 

 

 

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