Ziraat Bankkart set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar
Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Murat Tokgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkan Bozan, Bucko, Yiğit Yıldız, Ahmet Emre Çetinkaya, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Batuhan Yurdagül, Çağatay Zeka Kır, Burhan Zorluer, İsmail Koçak, Uğur Fatih Eren)
Setler: 28-26, 25-18, 25-19
Süre: 80 dakika (30, 23, 27)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar
Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Murat Tokgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkan Bozan, Bucko, Yiğit Yıldız, Ahmet Emre Çetinkaya, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Batuhan Yurdagül, Çağatay Zeka Kır, Burhan Zorluer, İsmail Koçak, Uğur Fatih Eren)
Setler: 28-26, 25-18, 25-19
Süre: 80 dakika (30, 23, 27)
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