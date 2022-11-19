Ziraat Bankkart set vermedi

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart set vermedi
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19 Kasım 2022 18:09
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Murat Tokgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkan Bozan, Bucko, Yiğit Yıldız, Ahmet Emre Çetinkaya, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Batuhan Yurdagül, Çağatay Zeka Kır, Burhan Zorluer, İsmail Koçak, Uğur Fatih Eren)

Setler: 28-26, 25-18, 25-19

Süre: 80 dakika (30, 23, 27)

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