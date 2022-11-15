Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçına çıkacak

Ziraat Bankkart, E Grubu'ndeki ikinci maçında çarşamba günü, İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçına çıkacak
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15 Kasım 2022 14:41
Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, çarşamba günü İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia takımını konuk edecek.

TVF Başkent Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsrail'den Roy Bensimon ve Finlandiya'dan Kenneth Aro yönetecek.

Başkent ekibi grubundaki ilk maçında Alman ekibi SWD powervolleys Düren'e 3-1 yenildi.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki 3'üncü maçında 30 Kasım Çarşamba günü Slovenya deplasmanında ACH Volley Ljubljana ekibiyle karşılaşacak.

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