Ziraat Bankkart, play-off'a kaldı

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Slovenya ekibi ACH Volley'i 3-2 mağlup etti ve play-off'a kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ziraat Bankkart, play-off'a kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2023 23:23
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son haftasında Ziraat Bankkart, Slovenya temsilcisi ACH Volley'i 3-2 yendi.

Ziraat Bankkart, bu galibiyetle grubunu 2. sırada bitirdi ve play-off'a kaldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Igor Porvaznik (Slovakya)

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatgın)

ACH Volley: Masulovic, Todorovic, Videcnik, Koncilja, Gjorgiev, Sestan (Kovacic, Sket, Sen)

Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-8

Süre: 137 dakika (28, 36, 28, 29, 16)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ