Ziraat Bankkart, play-off'a kaldı

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son haftasında Ziraat Bankkart, Slovenya temsilcisi ACH Volley'i 3-2 yendi.
Ziraat Bankkart, bu galibiyetle grubunu 2. sırada bitirdi ve play-off'a kaldı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Igor Porvaznik (Slovakya)
Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatgın)
ACH Volley: Masulovic, Todorovic, Videcnik, Koncilja, Gjorgiev, Sestan (Kovacic, Sket, Sen)
Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-8
Süre: 137 dakika (28, 36, 28, 29, 16)
Ziraat Bankkart, bu galibiyetle grubunu 2. sırada bitirdi ve play-off'a kaldı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Igor Porvaznik (Slovakya)
Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatgın)
ACH Volley: Masulovic, Todorovic, Videcnik, Koncilja, Gjorgiev, Sestan (Kovacic, Sket, Sen)
Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-8
Süre: 137 dakika (28, 36, 28, 29, 16)
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