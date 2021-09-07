Ziraat Bankkart kadrosunu Hollandalı smaçör Tuinstra ile güçlendirdi

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankkart, Hollandalı smaçör Bennie Tuinstra'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ziraat Bankkart kadrosunu Hollandalı smaçör Tuinstra ile güçlendirdi
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07 Eylül 2021 14:23
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankkart, Hollandalı smaçör Bennie Tuinstra'yı transfer etti.

Başkent kulübü, transferi sosyal medyada "Ailemize bir Hollandalı daha katıldı." ifadesiyle duyurdu.

Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla 2018 Avrupa Şampiyonası'nın "en iyi smaçörü" seçilen Tuinstra, ülkesinde Lycurgus Volleyball ve Almanya'da Helios Grizzlies Giesen takımlarında forma giydi.

Finlandiya'nın Tampere kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'nda milli takımıyla mücadele eden 21 yaşındaki Tuinstra, vatandaşı Wouter Ter Maat ile yeni sezonda Ziraat Bankkart'ın kadrosunda yer alacak.


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