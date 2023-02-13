Ziraat Bankkart'ın play-off mücadelesi tek maç

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys ile mücadele edeceği eşleşme, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak.



Kulüpten yapılan açıklamada, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 6 maçın 3'ünü kazanarak ikinci olan Ziraat Bankkart'ın play-off etabında mücadele etmeye hak kazandığı hatırlatıldı.



Çeyrek finale çıkacak takımın belirleneceği play-off turu ilk maçının 8 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanması gerektiği ancak yapılamadığı kaydedilirken, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yapılamayan Berlin Recycling Volleys mücadelesi, CEV'in aldığı karar doğrultusunda tek müsabaka üzerinden oynanacak. Kazanan takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finale yükselen takım, daha önce E Grubu'nda yer alan İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini ile eşleşecek." ifadeleri kullanıldı.



Ziraat Bankkart'ın Berlin Recycling Volleys mücadelesi, 15 Şubat Çarşamba günü Almanya'da gerçekleştirilecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ