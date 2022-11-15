Ziraat Bankkart'ın konuğu Sir Sicoma Monini Perugia

Voleybolda Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde evinde Sir Sicoma Monini Perugia'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Ziraat Bankkart'ın konuğu Sir Sicoma Monini Perugia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2022 16:03
Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, 16 Kasım Çarşamba günü İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia takımını konuk edecek.

TVF Başkent Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsrail'den Roy Bensimon ve Finlandiya'dan Kenneth Aro yönetecek.

Başkent ekibi grubundaki ilk maçında Alman ekibi SWD powervolleys Düren'e 3-1 yenildi.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki 3'üncü maçında 30 Kasım Çarşamba günü Slovenya deplasmanında ACH Volley Ljubljana ekibiyle karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ