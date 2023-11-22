Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçını 23 Kasım Perşembe günü Belçika deplasmanında oynayacak.
Başkent temsilcisinin Belçika'nın Knack takımıyla Roeselare şehrindeki Tomabel Spor Salonu'nda oynayacağı A Grubu ilk maçı, TSİ 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı Fransa'dan Fabrice Collados ile Almanya'dan Mathias Ewald hakem ikilisi yönetecek.
Ziraat Bankkart, A Grubu'nda ayrıca Grupa Azoty (Polonya) ve Olympiakos (Yunanistan) ile karşı karşıya gelecek.
Grupta ilk ikiye giren takımlar, üst tura yükselecek.
Lig, Mayıs 2024'te yapılacak Süper Final karşılaşmasıyla sona erecek.
Başkent temsilcisinin Belçika'nın Knack takımıyla Roeselare şehrindeki Tomabel Spor Salonu'nda oynayacağı A Grubu ilk maçı, TSİ 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı Fransa'dan Fabrice Collados ile Almanya'dan Mathias Ewald hakem ikilisi yönetecek.
Ziraat Bankkart, A Grubu'nda ayrıca Grupa Azoty (Polonya) ve Olympiakos (Yunanistan) ile karşı karşıya gelecek.
Grupta ilk ikiye giren takımlar, üst tura yükselecek.
Lig, Mayıs 2024'te yapılacak Süper Final karşılaşmasıyla sona erecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU