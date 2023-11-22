Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçına 23 Kasım Perşembe günü Belçika deplasmanında çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor
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22 Kasım 2023 14:54
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçını 23 Kasım Perşembe günü Belçika deplasmanında oynayacak.

Başkent temsilcisinin Belçika'nın Knack takımıyla Roeselare şehrindeki Tomabel Spor Salonu'nda oynayacağı A Grubu ilk maçı, TSİ 22.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Fransa'dan Fabrice Collados ile Almanya'dan Mathias Ewald hakem ikilisi yönetecek.

Ziraat Bankkart, A Grubu'nda ayrıca Grupa Azoty (Polonya) ve Olympiakos (Yunanistan) ile karşı karşıya gelecek.

Grupta ilk ikiye giren takımlar, üst tura yükselecek.

Lig, Mayıs 2024'te yapılacak Süper Final karşılaşmasıyla sona erecek.

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