Ziraat Bankkart'ın CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Knack

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 10 Ocak Çarşamba günü Belçika temsilcisi Knack'ı konuk edecek.



Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.



Başkent ekibi, gruptaki son maçında deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty takımını 3-0 yenerken, Knack ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu.



A Grubu'nda yaptığı 4 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, ilk sırada bulunurken; bir galibiyet, 3 mağlubiyeti olan Knack ise üçüncü basamakta yer alıyor.





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