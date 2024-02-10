Ziraat Bankkart'ın 16. galibiyeti Hatay BŞ'den!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, 16. galibiyetini aldı.
Salon: Antakya Merkez
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Turgut Lelik, Cüneyt Dağcı, Yiğit Hamza Aslan, Kovac, Kuklinski (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, İsa Karatekin, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak)
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Tuinstra, Burakhan Tosun, Vicentin, Oğulcan Yatgın ( Abdulsamet Yalçın, Berkay Bayraktar)
Setler: 23-25, 36-34, 13-25, 17-25
Süre: 114 dakika ( 27, 41, 24, 22)
Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, 16. galibiyetini aldı.
Salon: Antakya Merkez
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Turgut Lelik, Cüneyt Dağcı, Yiğit Hamza Aslan, Kovac, Kuklinski (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, İsa Karatekin, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak)
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Tuinstra, Burakhan Tosun, Vicentin, Oğulcan Yatgın ( Abdulsamet Yalçın, Berkay Bayraktar)
Setler: 23-25, 36-34, 13-25, 17-25
Süre: 114 dakika ( 27, 41, 24, 22)