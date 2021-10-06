Ziraat Bankkart ile Spor Toto karşı karşıya

Voleybol Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda 7 Ekim Perşembe günü başkentte Ziraat Bankkart ile Spor Toto kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart ile Spor Toto karşı karşıya
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06 Ekim 2021 15:47
Voleybol Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda 7 Ekim Perşembe günü başkentte Ziraat Bankkart ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

Ziraat Bankkart ile Spor Toto arasındaki maç, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma, yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak, her iki takım seyircisi de müsabakaya alınacak.


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