Ziraat Bankkart 'ikinci yarı' için çok çalışacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, ilk devreye göre daha tempolu geçeceğini düşündüğü Metin Görgün Sezonu'nun ikinci yarısı için çok çalışacaklarını söyledi.



Metin Görgün Sezonu'nun ilk devresini ligin diğer başkent temsilcisi Halkbank'ın ardından ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekibin başantrenörü Mustafa Kavaz ile tecrübeli kaptan Arslan Ekşi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Süper Kupa'yı kazanarak bu sezona güzel başlangıç yaptıklarını hatırlatan Kavaz, "Geçen sezonu önceki yıl gibi şampiyonlukla tamamladık. Bu sayede sezona morali yüksek ve motivasyonlu bir takım olarak başladık." dedi.



Avrupa ve lig temposuyla sezonun ilk yarısını iyi bir yerde tamamladıklarını dile getiren Kavaz, "Ligde oynadığımız 13 maçın 11'ini kazandık. Genel olarak bakıldığı zaman iyi bir devre geçirdik. İkinci devre bizim için daha da tempolu geçecek. Bunun için çok çalışacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyişimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



- "İnişli çıkışlı bir dönem oldu"



Ligde son iki sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'ın tecrübeli kaptanı Arslan Ekşi, "inişli çıkışlı" bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.



Avrupa ve lig maçları nedeniyle tempolu bir devreyi geride bıraktıklarını aktaran Ekşi, "Takım olarak elimizden geleni sahaya koymak istedik. Bizim için inişli çıkışlı bir dönem oldu. Zaman zaman çok iyi oyun oynarken zaman zaman da kendi seviyemizden çok uzak maçlar çıkardık." diye konuştu.



Hedefleri için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan Ekşi, "İkinci yarı dengeli ve istikrarlı bir oyun sergilersek ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacağımızı söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.



