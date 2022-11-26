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Ziraat Bankkart, Halkbank'ı devirdi

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde Halkbank'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ziraat Bankkart, Halkbank'ı devirdi
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26 Kasım 2022 22:57
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yendi.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, İlknur Çakar

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Ma'a, Bruno, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç, Doğukan Ulu, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Faik Samed Güneş (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 21-25, 23-25, 25-20, 16-25

Süre: 114 dakika (28, 32, 28, 26)

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