Ziraat Bankkart, Halkbank'ı devirdi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yendi.
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Yavuz Akdemir, İlknur Çakar
Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Ma'a, Bruno, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç, Doğukan Ulu, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Faik Samed Güneş (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel)
Setler: 21-25, 23-25, 25-20, 16-25
Süre: 114 dakika (28, 32, 28, 26)
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Yavuz Akdemir, İlknur Çakar
Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Ma'a, Bruno, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç, Doğukan Ulu, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Faik Samed Güneş (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel)
Setler: 21-25, 23-25, 25-20, 16-25
Süre: 114 dakika (28, 32, 28, 26)
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