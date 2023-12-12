Ziraat Bankkart galibiyetle liderliğini sürdürdü

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-1 mağlup etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan maçın ilk setini 25-18 kazanan Ziraat Bankkart, ikinci seti ise 25-20 yenik kapattı.
Maçın üçüncü setini 25-20 önde tamamlayan Ziraat Bankkart, dördüncü seti de 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, A Grubu'ndaki ilk 3 maçından galip ayrılan Ziraat Bankkart, grupta liderliğini sürdürdü.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan maçın ilk setini 25-18 kazanan Ziraat Bankkart, ikinci seti ise 25-20 yenik kapattı.
Maçın üçüncü setini 25-20 önde tamamlayan Ziraat Bankkart, dördüncü seti de 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, A Grubu'ndaki ilk 3 maçından galip ayrılan Ziraat Bankkart, grupta liderliğini sürdürdü.
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