Ziraat Bankkart galibiyetle liderliğini sürdürdü

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, A Grubu maçında Olympiakos'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ziraat Bankkart galibiyetle liderliğini sürdürdü
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12 Aralık 2023 22:15
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-1 mağlup etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan maçın ilk setini 25-18 kazanan Ziraat Bankkart, ikinci seti ise 25-20 yenik kapattı.

Maçın üçüncü setini 25-20 önde tamamlayan Ziraat Bankkart, dördüncü seti de 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, A Grubu'ndaki ilk 3 maçından galip ayrılan Ziraat Bankkart, grupta liderliğini sürdürdü.

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