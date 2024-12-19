Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı yendi ve üst tura çıktı!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı yendi ve üst tura çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2024 23:59
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Bankkart, İstanbul'da oynanan ilk maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etmişti.

Play-off turuna adını yazdıran Ziraat Bankkart, İspanya temsilcisi Guaguas Las Palmas ile eşleşti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Jaroslaw Makowski (Polonya), Sanja Miklosic (Slovenya)

Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Zonca, Hacı Şahin)

Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı, Selim Kalaycı)

Setler: 25-21, 25-19, 25-18

Süre: 79 dakika (32, 25, 22)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery