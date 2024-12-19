Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı yendi ve üst tura çıktı!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Bankkart, İstanbul'da oynanan ilk maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etmişti.
Play-off turuna adını yazdıran Ziraat Bankkart, İspanya temsilcisi Guaguas Las Palmas ile eşleşti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Jaroslaw Makowski (Polonya), Sanja Miklosic (Slovenya)
Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Zonca, Hacı Şahin)
Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı, Selim Kalaycı)
Setler: 25-21, 25-19, 25-18
Süre: 79 dakika (32, 25, 22)
Ziraat Bankkart, İstanbul'da oynanan ilk maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etmişti.
Play-off turuna adını yazdıran Ziraat Bankkart, İspanya temsilcisi Guaguas Las Palmas ile eşleşti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Jaroslaw Makowski (Polonya), Sanja Miklosic (Slovenya)
Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Zonca, Hacı Şahin)
Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı, Selim Kalaycı)
Setler: 25-21, 25-19, 25-18
Süre: 79 dakika (32, 25, 22)