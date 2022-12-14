Ziraat Bankkart 'dünya şampiyonuyla' karşılaşacak

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında 15 Aralık Perşembe günü "dünya şampiyonu" Sir Sicoma Monini ile deplasmanda karşılaşacak Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, "son sayıya kadar savaşacaklarını" söyledi.



Mustafa Kavaz, Brezilya'da 7-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen 2022 Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda bir diğer İtalyan ekibi Trentino'yu 3-1 yenerek şampiyon olan Sir Sicoma Monini ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Dünyanın en iyi takımı olduğunu Brezilya'da kanıtlamış bir rakiple karşılaşacaklarını dile getiren Kavaz, "Rakibimize saygımız var ama bu bizim hiçbir şekilde savaşma isteğimizi ve en iyi performansımızı sergilemek için vereceğimiz mücadelemizi engellemeyecektir. Son sayıya kadar savaşacağız." dedi.



Gruptan çıkmak için kazanmaları ve mümkün olduğunca fazla puan toplamaları gerektiğini anlatan Kavaz, "Yarın bütün karşılaşma boyunca Ankara'da olduğu gibi bize saygı göstermelerini sağlayacak bir performans sergilemek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Mustafa Kavaz, özellikle Almanya'nın SWD powervolleys Düren ve Slovenya'dan ACH Volley takımlarıyla başkentte oynayacakları grup maçlarının Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki "kaderini" belirleyeceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.



- Slovenya'dan sonra İtalya deplasmanı



CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesine Almanya'da başlayan başkent ekibi, gruptaki ilk maçında SWD powervolleys Düren takımına 3-1 yenildi.



Kırmızı-beyazlı takım, ikinci maçında Sir Sicoma Monini'ye Ankara'da aynı skorla mağlup olduktan sonra ilk galibiyetini Slovenya deplasmanında ACH Volley'i 3-2 yenerek aldı.



Ziraat Bankkart'ın E Grubu'nun 4. haftasında Sir Sicoma Monini ile Pala Barton Spor Salonu'nda oynayacağı maç, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.





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