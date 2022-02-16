Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Dinamo Moskova'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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16 Şubat 2022 21:12
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 yenildi.

Başkent temsilcisi bu skorla turnuvadan elendi.

Salon: Dinamo

Hakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)

Dinamo Moskova: Semyshev, Likhosherstov, Sokolov, Podlesnykh, Belogortsev, Pankov (Baranov, Kerminen, Sventitskis, Dmitriev)

Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samed Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Muhammet Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 25-20, 25-20, 25-21

Süre: 83 dakika (24, 26, 33 )

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