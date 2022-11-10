Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kayıp!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi SWD powervolleys Düren'e 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kayıp!
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10 Kasım 2022 00:25
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi SWD powervolleys Düren'e 3-1 yenildi.

Düren şehrindeki Kreis Arena'da oynanan mücadelede Ziraat Bankkart, ilk seti 25-23, ikinci seti de 25-18 kaybetti.

Üçüncü seti 25-21 kazanmasını bilen Başkent temsilcisi, dördüncü sette 25-16 rakibinin gerisinde kaldı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

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